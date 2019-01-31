ملك الأردن يستقبل عبدالله بن زايد في عمان

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه للأردن للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي يعقد اليوم في البحر الميت بحضور وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجلالته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للأردن الشقيق مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه حمل جلالة ملك الأردن سموه تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

كما استقبل جلالته إلى جانب سموه .. معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويت ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين ومعالي سامح شكري وزير خارجية مصر ومعالي عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال لقاء جلالة ملك الأردن مع وزراء الخارجية التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع أشقائه العرب وأعرب جلالته عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية عن نتائج مثمرة.

وأكد ملك الأردن أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة وبما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

تناول اللقاء القضية الفلسطينية حيث شدد ملك الأردن على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حضر اللقاء معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومستشار الملك الأردن مدير مكتبه.

كان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد وصل إلى الأردن أمس وكان في استقباله في مطار الملكة علياء الدولي معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويعقد وزراء خارجية الدولة الست اجتماعهم التشاوري اليوم في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت ويبحثون العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ويتبادلون وجهات النظر حول سبل التعامل معها بما يحقق الهدف المشترك في حل أزمات المنطقة ويخدم المصالح والقضايا العربية. وام