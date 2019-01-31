الوطنى الإماراتى للإعلام: تسجيل 700 إعلامى من 30 دولة لتغطية زيارة البابا فرنسيس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس الوطني الإماراتي للإعلام، اليوم الخميس، عن تسجيل 700 إعلامي وصحفي يمثلون 30 بلدا حول العالم لتغطية فعاليات زيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل؛ نظرا لأبعادها الإنسانية ودورها في تعزيز حوار الأديان ونشر قيم التسامح والمحبة في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين تغطية الزيارة إعلاميا، وأن أرقام الإعلاميين المسجلين تعكس الاهتمام العالمي بالزيارة بالنظر للمكانة التي يتمتع بها البابا فرنسيس حول العالم والطابع غير المسبوق للزيارة باعتبارها أول زيارة من نوعها للمنطقة.

وأشار إلى تجهيز مركز إعلامي متكامل مزود بأحدث التقنيات ووسائل الاتصال لتمكين ممثلي وسائل الإعلام العالمية من تغطية فعاليات الزيارة بكل يسر وسهولة، لافتا إلى تقديم حزمة من التسهيلات التي سيتم توفيرها لجميع الإعلاميين المشاركين في تغطية الزيارة، ومن بينها تأمين أماكن إقامة قريبة من الحدث وتوفير وسائل نقل خاصة بين مقر إقامتهم ومواقع الفعاليات.