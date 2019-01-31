قوة برية عمانية تتوجه إلى الإمارات للمشاركة في المناورات العسكرية

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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء العمانية: "يأتي التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة".

وتهدف هذه التدريبات إلى تبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة، وتأتي ضمن الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني، لإدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني.

وأطلقت سلطنة عمان، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فعاليات التمرين الوطني "الشموخ 2"، والذي نفذتها قواتها المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

ووصلت أعداد المشاركين في هذا التمرين إلى أكثر من 70 ألف مشارك من السلطنة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، التي شاركت بأكثر من 5500 جندي.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، سابقا، أن بريطانيا تجري مناورات وتدريبات عسكرية في سلطنة عمان تحضيرا لمعارك عسكرية مع جيوش أقوى وأكثر تسليحا، من بينهـا الجيش الروسي، بحسب الصحيفة.