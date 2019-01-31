دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد كمية الاختراقات التي تعرضت لها منصة قوقل للتواصل “جوجل بلس” قررت الشركة في أكتوبر الماضي إيقاف عملها نهائياً خلال الفترة القادمة لتعلن لاحقاً بعد اختراق أخر عن تحديد شهر ابريل 2019 للبدء في اجراءاتها في هذا الصدد، لتكتمل الرؤية اليوم حيث أكدت قوقل على أن بدء مسح بيانات مستخدمي المنصة سيكون بداية من 2 ابريل.

فيما سيسبق هذه المرحلة عدة خطوات وإجراءات لضمان سير العملية بسلاسة فقد وضحت قوقل أنه بداية من 4 فبراير لن يتمكن أي شخص من إنشاء حساب قوقل بلس جديد أو مجموعات أوصفحات أو حتى إقامة الدعوات كما سيتم حذف أي تعليقات تم مشاركتها في المدونات من خلال حسابات المستخدمين في قوقل بلس.

وفي الخطوة التالية مع حلول 7 مارس ستحذف التعليقات من المواقع الأخرى إلى أن تبدأ عملية مسحها بشكل شامل من على شبكة الانترنت في 2 ابريل بالإضافة للبيانات الشخصية والصور والفيديوهات أو إذا صح القول سيتم التخلص من أرشيف المستخدم على المنصة بشكل كامل.

كما وضحت الشركة أن عملية الحذف هذه لن تظهر نتائجها بشكل فوري فقد تبقى أجزاء من حساب المستخدم مرئية لمدة بعد حذفها، كما أشارت إلى أن أياً من تطبيقات حزمة G Suit لن تتأثر بعملية الحذف في حال قيام المستخدم بالوصول إليها من خلال قوقل بلس لكن ستطرأ عليها بعض التعديلات في النصميم والإضافات.

التدوينة قوقل تبدأ بحذف حسابات مستخدمي قوقل بلس بداية من 2 إبريل ظهرت أولاً على عالم التقنية.