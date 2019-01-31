دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل توقف تطبيق لها على iOS يقيس نشاطات المستخدم بعد حذف آبل لتطبيق فيسبوك

بعد المشكلة التي تعرضت لها فيسبوك بالأمس جراء ظهور تقرير يتحدث حول دفعها 20$ للأشخاص من عمر 13 سنة وحتى 35 سنة من أجل تثبيت تطبيق يقوم بقياس نشاطاتهم على الهواتف، قامت قوقل بإيقاف تطبيق لها يقوم بنفس الأفعال على هواتف آيفون.

وقد قامت آبل بالأمس من حذف تطبيق فيسبوك وإيقاف رخصة الشركة على متجرها بسبب مخالفة سياسة المتجر بانتهاك بيانات المستخدمين، الأمر الذي أخاف قوقل على ما يبدو وجعلها توقف تطبيقها قبل أن تقوم آبل بذلك.

وتمتلك صاحبة نظام أندرويد تطبيق يدعى Screenwise Meter لمستخدمي iOS وتقوم بمنح المستخدمين بطاقات هدايا لخدماتها مقابل تحميل التطبيق الذي يسمح بقياس نشاطاتهم على الهواتف مما يعني الاستفادة منها في أشياء أخرى.

وقال متحدث باسم قوقل لموقع The Verge أن التطبيق لم يكن يجب أن يتم تدشينه تحت برنامج الشركات لتطوير التطبيقات على المتجر، وصرح: “هذا خطأ ونحن نعتذر عن ذكل.”

كلنا نعرف أن قوقل وفيسبوك تستخدمان كل الطرق لجمع البيانات لأنها الحل الأمثل لتقديم نوعية مميزة من الإعلانات وتطوير التطبيقات، لكن التساؤل المطروح هنا؛ كيف كانت آبل تسمح خلال تلك الفترة بعمل التطبيقات دون علم؟ والحقيقة أن آبل تعتبر مساهمة ولو بطريقة غير مباشرة في جمع البيانات كونها سمحت لهذه التطبيقات بالعمل على نظامها من الأساس.

المشكلة الكبرى باتت بأن المستخدم أصبح لا يجد طريقة أمنة لاستخدام التقنية وأنظمة التشغيل الذكية، لأنه في كل مرة يجد نفسه معرضًا لتسريب بياناته أو انتهاكها واستخدامها في أعمال بدون علمه.

التدوينة قوقل توقف تطبيق لها على iOS يقيس نشاطات المستخدم بعد حذف آبل لتطبيق فيسبوك ظهرت أولاً على عالم التقنية.