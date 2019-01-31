دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد لإطلاق هاتف P30 Lite بكاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن بعض مواصفات هاتف هواوي P30 Lite الذي يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع دقة عرض 1080 بيكسل.

مزيد من التسريبات لإصدارات هواوي القادمة من هواتف P30 التي تظهر الآن برموز Elle ،Vogue وأيضاً Marie Claire، حيث من المتوقع أن يعود الرمز الأخير لهاتف Huawei P30 Lite.

واليوم رصد تسريبات جديدة برمز MAR-LX1M لهاتف P30 Lite، حيث تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بجودة عرض 1080 في 2312 بيكسل في الشاشة، كما يتميز الهاتف بأبعاد 19.3:9، وهو ما يشير إلى أن الهاتف يأتي بتصميم نتوء علوي teardrop في الشاشة، أي بنفس التصميم للصور المسربة من الصين برمز MAR-AL00.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف P30 Lite بحجم شاشة 6 إنش، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف كما يظهر في الصور المسربة، لذا من المتوقع أن تقتصر ميزة إستشعار البصمة في الشاشة على الإصدارات المميزة.

كما يأتي هاتف P30 Lite بنظام تشغيل Android 9 Pie، مع توقعات أن يعمل الهاتف بدعم من رقاقة معالج Kirin 710، كما كشفت تسريبات أخرى أن الهاتف يأتي مع شاحن بقدرة 18W ليدعم 9V/2A.

وفي مواصفات الكامير أكدت التسريبات على أن هاتف P30 Lite يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي 20 ميجا بيكسل ومستشعر 16 و2 ميجا بيكسل.

يذكر أن هذه المواصفات في P30 Lite تختلف عن إصدار nova 4 المتوسط الذي جاء برقاقة معالج Kirin 970 مع كاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم شاشة 6.4 إنش.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد لإطلاق هاتف P30 Lite بكاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.