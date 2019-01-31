اعتقال أحد قادة "داعش" المشتبه بهم في سرت الليبية

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ونقلت "رويترز" عن مسؤول في المدينة قوله بأنه تم القبض على البرق لكنه نفى مشاركة قوات أجنبية في العملية مثلما زعم بعض السكان، وسبق أن اعتقلت قوات أمريكية متشددين في ليبيا، وقال المسؤول إن البرق أُعتقل من منزله في سرت أمس الأربعاء دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
© Photo / Haitham Ben Lamma
في سياق آخر، أعلن مسؤول ليبي، الاثنين الماضي، وصول وفد من الحكومة المؤقتة إلى مدينة سبها جنوبي ليبيا لأول مرة منذ أن سيطرت قواتها على المدينة.
وأضاف المسؤول لـ"رويترز" أن الوفد الذي يضم وزير الداخلية انتقل جوا إلى قاعدة جوية خارج المدينة ثم عقد اجتماعا داخل سبها.
في سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من القضاء على أحد أخطر العناصر الإرهابية خلال عملية نوعية.
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