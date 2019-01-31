"الحشد الشعبي" ينسحب من حماية حقل للغاز غربي العراق

الأنبار(العراق) / سليمان القبيسي / الخليج 365

كشف ضابط في الجيش العراقي، الخميس، انسحاب قوات "الحشد الشعبي" (قوات شيعية تابعة للحكومة)، من حقل عكاز للغاز، وسلمت مهمة حمايته إلى قوات الجيش و"الحشد العشائري" السُني، في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال الضابط، وهو برتبة مقدم طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "قوات الحشد الشعبي انسحبت من حقل عكاز جنوب قضاء القائم (360 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار)، بعدما كانت تتولى حماية الحقل منذ تحريره من داعش، أواخر 2017".

وأضاف الضابط، أن "قوة من الجيش العراقي وبمساندة الحشد العشائري، تسلمت مهمة حماية الحقل تمهيدًا لاستئناف العمل فيه قريبًا".

ولفت الضابط العسكري، إلى أن "قوة أمريكية تابعة للتحالف الدولي، زارت اليوم الحقل، للاطلاع على آلية انتشار قوات الجيش والحشد العشائري في الحقل وحمايته".

واكتشف حقل عكاز في 1992 جنوب غربي قضاء القائم على نهر الفرات، بالقرب من الحدود السورية.

ويبلغ طول الحقل 50 كم وعرضه 18 كم ويوجد فيه ستة آبار محفورة، فيما يبلغ المخزون الغازي فيه 5.6 تريليونات متر مكعب قياسي.

وأبرمت شركة كوغاس الكورية الجنوبية في 2011، عقدًا مع الحكومة العراقية لتطوير الحقل عكاز وإنتاج 400 مليون قدم مكعب قياسي، إلا أنه لم يدخل مرحلة الإنتاج بعد جراء ظروف الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وسيطر تنظيم "داعش" على الحقل عام 2014 واستعادته القوات العراقية أواخر 2017.

