سلمان_للإغاثة يسلّم عربات إسعاف حديثة لعدد من الجهات الصحية في #اليمن

الخليج - واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عربات إسعاف حديثة مجهزة بتجهيزات فنية متكاملة لعدد من الجهات الصحية في بعض المحافظات اليمنية، ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في اليمن.

وقال مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في مأرب عبدالرحمن الصيعري إنه في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على دعم القطاع الصحي في اليمن سلّم المركز سيارات إسعاف مجهزة تجهيزًا فنيًا متكاملاً بما تحتويه من أجهزة ومعدات لعدد من المحافظات اليمنية، آملين أن تسهم في التخفيف من معاناة المرضى خاصة الذين يقطنون في المناطق الريفية لنقلهم إلى المستشفيات و المراكز الصحية بكل سهولة وأمان.

وأوضح مدير مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية اللواء ركن توفيق القيز أن عربات الإسعاف المقدمة من المركز تعد وسيلة إنقاذ سريعة وسيكون لها دور كبير في الحالات الحرجة التي يمكن أن تحدث، مقدمًا شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذا الدعم المستمر للقطاع الطبي في اليمن، مبينًا أن ذلك ليس بغريب على المملكة وقيادتها ما تقوم من أجل الشعب اليمني.