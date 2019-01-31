السلطات_المصرية تُطلق سراح السجين السعودي #مبارك_الغامدي

صحيفة الخليج الالكترونية

أفرجت السلطات المصرية، عن رجل الأعمال السعودي، مبارك الغامدي، المسجون في «سجن طرة» أمس الأربعاء.

وقالت مصادر عائلية: إن رجل الأعمال السعودي حصل على عفو صحي، وتم الاكتفاء بما قضاه في السجن من نصف المدة، حسب الأنظمة المصرية، وفقاً لـ “عكاظ”.

وثمنت أسرة رجل الأعمال السعودي جهود السفارة السعودية في القاهرة، والجهات ذات الاختصاص في الوقوف بجانب والدهم حتى غادر السجن أمس الأربعاء.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تعرض رجل الأعمال، لعملية احتيال من عدد من العاملين ومحامي المصنع الذي يستثمره منذ أعوام، وبيع مصنعه دون علمه ما أوقعه في التزامات مالية وقانونية وقضايا ومخالفات تسببت في سجنه.