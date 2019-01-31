أطباء: #الزبادي مفيد لضبط #ضغط_الدم

صحيفة الخليج الالكترونية

قال خبراء التغذية البريطانيون إن تناول الزبادي أو اللبن له فوائد كبيرة على صحة الإنسان.

وبحسب صحيفة “صنداي إكسبريس” التي نشرت نتائج أبحاث الخبراء البريطانيين، أكدت أن استهلاك الزبادي يساعد بشكل كبير على ضبط ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن البوتاسيوم الموجود في الزبادي الطبيعي، يساهم بقوة في طرد الملح الزائد من الجسم، الذي يؤدي إلى رفع كبير لمعدل ضغط الدم.

كما أشار الخبراء إلى أن الزبادي الخالي من الدسم لا يفقد اللبن ميزاته في طرد الأملاح الزائدة وفي تنظيمه لـضغط الدم فحسب، بل يساعد على تخفيض الوزن الزائد.

وينصح الباحثون بتناول منتجات الزبادي المختلفة خمس مرات على الأقل أسبوعياً.