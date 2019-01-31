شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين نظام حجز مواعيد دخول الشاحنات بميناء الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشّن وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الخميس، خدمة النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة شركة (تبادل) أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وذلك في مقر الميناء بالدمام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل) عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي، أن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن الخدمات المقدّمة عبر منصة (فسح) الإلكترونية التي تأتي في إطار برنامج التحوّل الرقميّ للمملكة، ورؤية المملكة الطموحة 2030.

وأفاد أن الخدمة ستسهم في تقليص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة للميناء، وحتى خروجها وهي محملة بالحاوية إلى 17 دقيقة، بعد أن كانت الفترة الزمنية قبل تطبيق النظام الموحد لإدارة الشاحنات في الميناء تستغرق نحو ثلاث ساعات.

ولفت النظر إلى أن تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات والمرتبط مع موانئ المملكة، سيُعظّم من فائدة العمل على مدار الساعة لدخول وخروج الشاحنات، ويُقلَّلُ وقت انتظارها، الأمر الذي سيسهم في انسيابية أكبر في قطاع الاستيراد والتصدير، ورفع مستوى الكفاءة في الموانئ السعودية، ويسهّل في حركة تدفق البضائع من وإلى الميناء، ويزيد من انسيابية حركة الشاحنات بتسهيل دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن.

كما سيزيد إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الميناء، مواكبًا للزيادة المطردة في مناولة البضائع، ويعزّز القدرة التنافسية، ويقضي على فوضى الشاحنات المرورية عند مداخل المدن، إضافة إلى تحويل تعاملات دخول وخروج الميناء إلى إلكترونية بدلاّ من الورقية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة (تبادل) أن منصة (فسح) ستقوم بتقديم خدمة الحصول على موعد إلكتروني لدخول الميناء للعملاء عن طريق النظام الموحّد المرتبط بوزارة النقل وهيئة النقل العام وحرس الحدود ومشغلي الموانئ، والتي ستكون جميعها مسجلة في النظام، وذلك من خلال حجز المواعيد واختيار الناقل المسجل مسبقًا لدى الشركة سواء كان من شركات النقل أو من الأفراد، إضافة إلى تنسيق الموعد مع المشغّلين في الميناء.

وأبان الشامسي أن المخلصين الجمركيين، والمصدرين والمستوردين، وشركات النقل باستطاعتهم تقديم تفاصيل موعدهم لقائد الشاحنة لدخول الميناء، مؤكداً بأنه لن يسمح لسائق الشاحنة بالدخول للميناء إلا بعد تحقّق حرس الحدود من معلومات الموعد، لكي يتوّجه سائق الشاحنة بعد ذلك إلى بوابة المشغل في الميناء لتحميل حاويته والخروج من الميناء.