شكرا لقرائتكم خبر عن متى تظهر مخالفة ساهر على «أبشر» بعد تسجيلها؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور أن مخالفات ساهر يتم تسجيلها خلال فترة من يومين إلى خمسة أيام من وقت تسجيل المخالفة.

جاء ذلك من خلال رد الصفحة الرسمية للمرور السعودي عبر “تويتر” على سؤال من أحد المواطنين عن المدة التي يتم خلالها تسجيل مخالفات ساهر وتنزيلها على مرتكب المخالفة، حيث وجه السؤال (متى تنزل مخالفة ساهر؟)

وردت الصفحة بالآتي : (أهلاً بك، تُسجل خلال يومين إلى خمسة أيام. نشكر تواصلك).