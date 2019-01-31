الأردن.. انتهاء الاجتماع الوزاري التشاوري بالبحر الميت

عمان/ ليث الجنيدي / الخليج 365
نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه انتهاء الاجتماع الوزاري العربي المنعقد في منطقة البحر الميت غربي البلاد.
وأوردت على لسان ذات المصدر قوله: "إن اللقاء تناول فتح عدد من الأجندة وتنسيق المواقف المشتركة حول قضايا المنطقة، والأمن المشترك وتنسيق المواقف، والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية".
ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي مشترك عن نتائج اللقاء الذي انطلق في وقت سابق اليوم، وضم وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر.
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