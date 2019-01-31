إغلاق باب التقديم على #رتبة_جندي بـ #الأمن_العام

صحيفة الخليج الالكترونية

أغلق صباح اليوم الخميس، باب التقديم على رتبة “جندي” في الأمن العام بوزارة الداخلية لحملة الثانوية أو ما يعادلها، حيث سيكون التعيين بعد التخرج في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وكانت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة “جندي” بالأمن العام لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها، بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وحددت الوزارة شروط القبول في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة:

– أن يكون حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عامًا ولا يزيد على (30) عامًا عند تقديم الطلب.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.

– ألا يقل طوله عن (168سم)، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية.

– ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

وفُتح باب التقديم الأحد الموافق 21/ 5/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحًا ليغلق اليوم الخميس الموافق 25/ 5/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الداخلية إن في التعديل الجديد، تمت إزالة شرط المخالفات المرورية، ونسبة الثانوية، واختبار القدرات، وتحديد سنة التخرج.