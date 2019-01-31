الإحصاء تعلن موعد بدء #التعداد_السكاني الخامس

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميٍس، موعد بدء التعداد السكاني الخامس الذي يتم إجراؤه بالمملكة، ويتضمن السكان والمساكن والمنشآت، موضحةً أنه سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2019.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: «إعلان موافقة المقام السامي الكريم بأن يكون يومِ الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020، بداية أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس.. تعداد السعودية 2020، للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة، وهو التاريخ المعُتَمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته».

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء محمد التويجري، اعلن خلال كلمته في حفل تدشين هوية تعداد 2020، الذي أقامته هيئة الإحصاء أمس الأربعاء، بالرياض، بدء أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت، مساء الثلاثاء 17 مارس 2019؛ وذلك بعد موافقة المقام السامي الكريم.

وتقدم التويجري بخالص الشكر إلى خادم الحــرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على رعايتهما ودعمهما لقطاع الإحصاء في المملكة.

وأقامت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، فعالية تحت عنوان «ملتقى التعداد» للتعريف بالتعداد السكاني وأهدافه وأهميته، بهدف رفع الوعي المجتمعي بالتعداد. وتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل؛ منها ورشة الخصائص السكنية والسكانية في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن، وورشة أخرى تناولت الخصائص الأساسية للمنشآت في استمارة تعداد المنشآت، وكذلك ورشة حول الجوانب التقنية لمشروع التعداد، وأخرى حول دور التوعية الإعلامية في مشروع التعداد العام للسكان 2020.

يذكر أن السعودية نفذت أول تعداد رسمي للسكان في 1974م. أما التعداد الثاني للسكان فتم في عام 1992م. وجاء التعداد الثالث للسكان بالمملكة في عام 2004م. والتعداد الرابع تم في عام 2010م، وبلغ فيه إجمالي عدد السكان 27136977 نسمة.

وكانت هيئة الإحصاء أعلنت في يناير 2018، عن ارتفاع عدد سكان السعودية «سعوديين وغير سعوديين» إلى 32.6 مليون نسمة في النصف الأول من 2017؛ وذلك بزيادة بلغت نحو 870 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2016.

وتوزع سكان المملكة حسب الجنس كالتالي: 57.48% ذكـورًا، و42.52% إناثًا. وتقترب هاتان النسبتان من نظيرتيهما في المسح الديموغرافي الذي تم في 2016م، وكـانت نسبــة الذكور 57.44%، والإناث 42.56%.

وبلغ عدد السكان السعوديين 20408362 نسمــة، أي بنسبــة 62.69% من جملة سكان المملكة، ويتوزعون حسب الجنس بما نسبتــه 50.94% ذكورًا، و49.06% إناثًا.

أما عدد السكان غير السعوديين فبلغ 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي عدد السكان.