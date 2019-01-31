أسعار_النفط تتجه لتسجيل أقوى ارتفاع منذ 2015

الخليج - د ب أ

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل أقوى ارتفاع شهري، في يناير الجاري، منذ أبريل من عام 2015.

وأرجعت وكالة “بلومبرج” للأنباء الأداء القوي إلى أن تخفيض الإنتاج، من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها، وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحذرة عززت الأسواق وقادت إلى تحسن توقعات النمو. وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك لليوم الثالث، ما يعني إجمالاً أنها ارتفعت خلال يناير بـ20%.

وأفاد المركزي الأمريكي بأن مستوى الفائدة مناسب للوقت الحالي، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار. كما تراجعت الواردات الأمريكية من السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017.

وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن بلاده بدأت خفضاً تدريجياً للإنتاج خلال الشهر الجاري، وأنها ستعمل على زيادة وتيرة الخفض في فبراير.

وانتعش مؤشر النفط الخام في نيويورك خلال العام الجاري بعد تراجعه بنحو 40% في الشهر الأخير من 2018. كما أن الأزمة في فنزويلا تهدد بتقليص أكبر في الإمدادات إذا ما تفاقمت الأوضاع بالبلاد.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس 28 سنتاً إلى 54.51 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية عند الساعة (07:33 بتوقيت لندن). وكان ارتفع بـ 92 سنتاً يوم أمس. وبلغ إجمالي ارتفاعه في يناير إلى 9.10 دولار حتى الآن.

وارتفع خام برنت تسوية مارس 42 سنتاً إلى 62.07 دولار للبرميل في بورصة (ICE) للعقود الآجلة في أوروبا، ومقرها لندن.