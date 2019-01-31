الخارجية_الأمريكية: قمة ترامب وكيم ستعقد في مكان ما في #آسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي ستعقد في مكان ما في آسيا.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير شباط. وأضاف “سنعقدها في مكان ما في آسيا”.

ومضى يقول “سأرسل فريقا إلى هناك لوضع الأسس لما آمل أن تكون خطوة إضافية مهمة على الطريق ليس فقط لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ولكن من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية”.