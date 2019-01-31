في هذه الحالة .. نزلة البرد خطر على القلب!

شددت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية على تفادي العودة إلى ممارسة الرياضة، مثل الركض، أوالذهاب إلى صالات اللياقة البدنية، قبل للشفاء من الأمراض، بما فيها البسيطة منها، مثل نزلة البرد.
وعللت المجلة المعنية بالصحة ذلك بأن العدوى تهاجم القلب أيضاً، مشيرةً إلى أن إجهاد الجسم الإضافي بممارسة الرياضة مثلاً قد يتسبب في الإصابة في مرض خطير، مثل التهاب عضلة القلب.
وتتمثل أعراض التهاب عضلة القلب في ضيق التنفس، وآلام الصدر، واضطراب نظم القلب، إضافةً إلى الشعور بالتعب، والإنهاك، والغثيان. وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة طبيب قلب فوراً.
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