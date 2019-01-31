"اللي يبيع نفسه يضر البلد".. "الخولي" تدعي محاربة الفساد قبل تقاضيها رشوة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

بعد مرور قرابة عام وخمسة أشهر على إلقاء القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، وعدد من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها عطايا مادية على سبيل الرشوة، تجاوز قدرها المليون جنيه، قضت المحكمة، اليوم، بسجنها 12 عاما، بتهمة الرشوة.

وقضت المحكمة بسجن الخولي 3 سنوات عن التهمة الأولى وتغريمها 5 آلاف جنيه، والسجن 3 سنوات في التهمة الثانية، ومصادرة مبلغ الرشوة وقيمته 20 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات ومصادرة 500 ألف جنيه مبلغ الرشوة في التهمة الثالثة، والسجن 3 سنوات ومصادرة "قلادة ذهبية" مضبوطة في التهمة الرابعة، وسنة واحدة مع وقف التنفيذ في تهمة التزوير، بالإضافة لعزلها من وظيفتها.

ظهرت سعاد الخولي، نائب المحافظ الإسكندرية السابق، في حوار لها قبل القبض عليها، تتحدث فيه عن منع الرشوة وضرورة معاقبة المخالفين وزيادة العقوبة، في فيديو بثته قناة "ten"، في برنامج "ورقة وقلم" للإعلامي نشأت الديهي.

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وتحدثت الخولي في الفيديو عن معاقبة المخالفين، حيث قالت: "لا تصالح مع المخالفين.. هؤلاء المخالفين يجب التعامل معهم ماديا بغرامات مالية كبيرة تفوق الوصف.. عشان لما يعرف أنو هيبني دور مخالف هيبقي عليه غرامة كبير مش 5 أو 10 الآف".

وتابعت نائب محافظ الإسكندرية السابق: "أنا على مسافة واحدة من كل المواطنيين داخل المحافظة.. وأن الشخص الذي يبيع نفسه يضر الدولة بأفعاله".