دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستعد لجلب كاميرة 3D في هواتف الأيفون 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر موقع Bloomberg اليوم تقرير عن أحدث التطورات القادمة في تصميم هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد في 2020، حيث تستعد ابل لجلب كاميرة ثلاثية الأبعاد بتقنية متطورة، كما تأتي إصدارات 2019 من هواتف الأيفون بتحسينات ومميزات جديدة.

تستعد شركة ابل لتعزيز تقنية الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، حيث أكد موقع Bloomberg على أن ابل في طريقها لجلب كاميرة ثلاثية الأبعاد بآداء مميز بهدف تعزيز تقنية الواقع المعزز في هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد التي ستطلق في 2020.

أيضاً وفقاً لتقرير بلومبرغ تختلف تقنية الكاميرة ثلاثية الأبعاد عن ما تقدمه ابل الآن في هواتف الأيفون، حيث من المقرر أن تعمل على مسح ثلاثي الأبعاد للبيئة المحيطة في نطاق 15 قدم، أي بمدى أكبر من كاميرة Face ID الحالية التي تعمل في نطاق 25 إلى 50 سم.

كما أكدت تسريبات داخلية من شركة ابل على أن كاميرة الهواتف القادمة ستستخدم تقنية الليزر في عملية مسح ثلاثية الأبعاد كبديل للتقنية الحالية، كما ستحصل على شريحة معالج أكثر كفاءة، مع بعض الأدوات والتحسينات في كفاءة التصوير في الكاميرة.

ومن المقرر أن تدعم تقنية الليزر في الكاميرة مسح المحيط ثلاثي الأبعاد بآداء أعلى ومساحة أكبر لتعزيز تقنية الواقع المعزز في هواتف الأيفون، حيث ستتميز التقنية بدقة أكبر في رصد تفاصيل المحيط وتمكين الأشياء الإفتراضية بكفاءة، وهو ما يعزز أيضاً إلتقاط صور مميزة بتفاصيل دقيقة وواضحة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن ابل ستعتمد على مستشعرات سوني ثلاثية الأبعاد لدعم تقنية الكاميرة، وذلك في إطار رؤية ابل لمستقبل أكبر لتقنية الواقع المعزز في الهواتف الذكية، التي تدعم دمج الواقع الإفتراضي مع العالم الحقيقي للمشاهد، مما يعزز إستخدام الهواتف في الكثير من الأغراض.

وتشير بعض التوقعات أيضاً إلى أن ابل تستعد لدفع نظارة للواقع المعزز في 2020، وهو السبب الرئيسي لتطوير تقنية كاميرة الهواتف لدعم هذه التقنية، وفي تسريبات أخرى أشير إلى أن ابل خططت سابقاً لدفع تقنية الكاميرة ثلاثية الأبعاد الجديدة في إصدارات هذا العام، إلا أن عملاق التكنولوجيا تراجعت عن هذا القرار لتبدأ تطوير هذه التقنية لإصدارات 2020.

وفي إصدارات 2019 من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، أوضح تقرير بلومبرغ أن ابل ستقدم هذا العام الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone XS وiPhone XS Max التي تحمل الآن رمزي D42 وD43، كما ستقدم تحديث لهاتف iPhone XR، حيث من المقرر أن يأتي أكبر الإصدارات مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، أيضاً تأتي الإصدارات الأخرى بمزيد من التحسينات في تقنية الكاميرة.

يذكر أن ابل كان لها الريادة في تطوير كاميرة الهواتف الذكية، حيث قدمت نمط تصوير Portrait للمرة الأولى في هواتف الأيفون، أيضاً بالرغم من إنخفاض مبيعات ابل وتراجع أرباح الشركة إلا أن هواتف الأيفون مازالت تشغل النصيب الأكبر من أرباح وإيرادات ابل.

أيضاً من المتوقع أن تبدأ ابل في دفع تحسينات ومميزات أكثر لهواتف الأايفون خلال السنوات المقبلة لتحسين المبيعات من جديد، ومن المتوقع أن تعمل الإعدادات الثلاثية في الكاميرة الخلفية هذا العام على تحفيز المستخدمين لشراء إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون، حيث تجلب تقنية أفضل في التكبير أو التصوير بتفاصيل أكثر دقة على سبيل المثال، مع تحسينات في تسجيل الفيديو أيضاً.

كما أكدت التسريبات الداخلية على أن ابل ستقدم مزيد من التحسينات في مميزات Live Photos التي تأتي بمدة أطول في تسجيل الفيديو من 3 ثواني إلى 6 ثواني، أيضاً تعمل على تجربة موصلات USB-C كبديل لمنافذ Lightning في هواتف الأيفون، كما تأتي الهواتف بمستشعر متطور لتقنية Face ID، ويجلب تحديث iOS 13 نمط الرؤية الليلية مع تحسينات في واجهة CarPlay.

ومن المتوقع أن تحصل أجهزة iPad Pro على ميزة الكاميرة ثلاثية الأبعاد أيضاً في 2020 والتي تعد ترقية مميزة لهذه الإصدارات، لذا لن تأتي أجهزة الآيباد برو بمميزات وتغيير كبير في التصميم هذا العام، إلا أن الأجهزة ستحصل على تحسينات في البرمجيات مع إطلاق iOS 13.

المصدر

هذا الموضوع ابل تستعد لجلب كاميرة 3D في هواتف الأيفون 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.