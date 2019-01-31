دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب تشعر شركة أبل بـ "خيبة الأمل"

أعلنت شركة أبل الأمريكية، شعورها بخيبة الأمل مع استعراضها إحصائيات مبيعاتها خلال نهاية العام الماضي وهي التقارير التي شهدت تراجع مبيعات هواتف آيفون.

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ونقلت وكالة فرانس برنس، عن شركة أبل بيانًا أشارت خلاله إلى أن مبيعاتها في نهاية العام الماضي 2018 كانت مخيبة للأمل بالنسبة لمسؤوليها بخلاف تراجع نسب مبيعات هواتفها آيفون.

وأشار التقرير ذاته إلى أن مبيعات شركة أبل في العام الماضي 2018 تراجع بنسبة 5% بينما قلت نسبة مبيعات أجهزة آيفون 15%.

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وعلل التقرير التراجع لتدني المبيعات بصورة خاصة في الأسواق الصينية؛ حيث تراجعت العائدات هناك بنسبة 27%، بينما كان صافي أرباح شركة أبل شبه مستقرًا عند 20 مليار دولار بتراجع طفيف قدره 0.5%.المزيد:

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