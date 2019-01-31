شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال مسئول بالجيش الصومالى أمام منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الصومالية مقتل مسؤول بالجيش إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار صوبه أمام منزله فى العاصمة "مقديشيو" صباح اليوم الخميس.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن مسلحين إثنين قاما بإطلاق النار على الجنرال عبد القادر إبراهيم عبد الله ثم لاذا بالفرار، فيما قال شاهد عيان إن عبد الله أصيب بجروح خطيرة ونقل على إثرها إلى أقرب مستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.



وأضافت الشبكة أن قوات الأمن طوقت المنطقة، كما أطلقت حملة مطاردة للقبض على منفذى الجريمة. ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.