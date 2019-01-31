شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السودانى يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها. وقال البشير في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا "أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا، لأنهم إخواننا وأهلنا... السياسة لن تفرقنا"

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