شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل "فبراير شهر الابتكار" ..ينطلق من أبو ظبى وينتهى فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات شهر الإمارات للابتكار فى دورته الـ 4 غدا ، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير، وذلك تحت شعار "الابتكار يبدأ بك"، برعاية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وهو حدث إماراتى وطنى على أجندة حكومة دولة الإمارات، ينظم بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص ومختلف الفعاليات المجتمعية، وتتوزع فعالياته على 4 مراحل تشمل كافة إمارات الدولة، حيث تبدأ في العاصمة أبو ظبى من 1 -7 فبراير ومن ثم فى كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8 ــ 14 فبراير وتتنقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21 فبراير، وتختتم في دبي من 22 ــ 28 فبراير.

وقالت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل، إن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات قيادة دولة الامارات، ورؤى صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل الابتكار إلى ثقافة يتبناها مجتمع الإمارات، ومنهج عمل للحكومة.

وشهد شهر الإمارات للابتكار في دورته الماضية نجاحاً كبيراً إذ تجاوز عدد فعالياته 900 فعالية ونشاطاً، تضمنت مسابقات وجوائز وعروضاً ومؤتمرات ومبادرات وحوارات وهاكاثون ومختبرات، وبلغت عدد المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 62.5 ألف مشاركة فيما بلغت مشاهدات الجمهور للمحتوى أكثر 1.8 مليون مشاهدة.