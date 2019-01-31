انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والكويت

وبحسب بيان للقوات المسلحة المصرية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تستمر التدريبات لعدة أيام بدولة الكويت، حيث وصلت عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية، عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية.

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وتشمل فعاليات التدريب "الصباح —1" عقد المحاضرات النظرية والعملية، ومؤتمرات ما قبل الإبحار وتنسيق الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة، والتي تتضمن تنفيذ عمليات مشتركة بالتعاون بين عناصر القوات الجوية والبحرية، وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة.

وبحسب البيان تشتمل أنشطة التدريب الجوي المصري الكويتي" اليرموك —4 "، التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية، لتعزيز القدرة على إدارة أعمال قتال جوية مشتركة باستخدام التشكيلات الجوية للجانبين، حيث بدء التدريب بتوحيد المفاهيم العملياتية بين الطيارين والأطقم الجوية المشاركة، بما يساهم في صقل المهارات والوصول إلى أنسب أساليب التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك التدريب على أعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية مختلفة.

وذكر البيان، أن تدريب "الصباح —1"، ينفذ لأول مرة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، كما ينفذ التدريب الجوي المصري الكويتي المشترك "اليرموك — 4"، بالتبادل بين القوات الجوية المصرية والكويتية، بما يساهم في دعم أواصر علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لمواجهة كافة التحديات المشتركة التي قد تتعرض لها المنطقة.