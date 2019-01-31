محمد بن سلمان يرفع طلبا... والملك سلمان يرد

وطالب ولي العهد الملك سلمان بالموافقة على إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد، والتي تشكلت برئاسة محمد بن سلمان بأمر ملكي. © REUTERS / HANDOUT ونقلت صحيفة عكاظ السعودية أن ولي العهد تقدم بتقرير اللجنة، المتضمن إنهاء أعمالها باستدعاء 381 شخصا للتحقيق أو الإدلاء بشهادة في قضايا فساد. واستعادت اللجنة قرابة الـ100 مليار دولار، تمثلت في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. واعتبرت اللجنة أنها أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي الصادر بشأن تشكيلها. وشكر الملك سلمان ولي العهد، رئيس اللجنة، وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص.

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