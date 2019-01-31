انتهاء اجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن

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© REUTERS / MAXIM SHEMETOV
وقال بيان للديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني استقبل وزراء خارجية، السعودية، الكويت، الإمارات، مصر، والبحرين، إضافة إلى الأردن، في منطقة البحر الميت؛ لبحث الأوضاع في المنطقة، وآخر مستجدات الملفات السورية والعراقية والفلسطينية.
وبحسب البيان، تناول اللقاء أيضًا، القضية الفلسطينية، حيث شدد العاهل الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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