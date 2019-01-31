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واعتبرت الوزيرة أن مناقشة التقارير الوطنية والتقرير الإقليمي حول "تمكين المرأة وأدوار النساء والرجال والعلاقات بينهما في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية"، ضمن فعاليات هذه الندوة سيمكن من العمل على وضع إطار استراتيجي يستند إلى أولويات التدخلات فيما يخص تعميم إدماج النوع الاجتماعي في التجارة.
© AP Photo / Raad Adayleh
وذكرت الوزيرة ببرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية ''رائدة'' الذي مكن من إحداث 3000 مشروع، وإسناد قروض للنساء للحساب الخاص في قطاعات عديدة، معتبرة أن هذه المشاريع ستحد من ظاهرة البطالة وستدعم مشاركة المرأة في الدورة التنموية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة المرأة التونسية: مشروعات المرأة تجعلها شريكة في السلم والاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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