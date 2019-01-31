مجرزة جديدة في سجل "التحالف الدولي" بحق نساء وأطفال ريف دير الزور السورية

وبالأمس، جدد طيران "التحالف الدولي" غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) حيث قصف خلال الساعات الماضية الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت مصادر أهلية للوكالة أن طائرات تابعة لـ"التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز ما أسفر عن مقتل 3 نساء و 5 أطفال وجرح عدد من المدنيين ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي.

الجدير بالذكر أن قرية "الباغوز" في ريف محافظة دير الزور السورية تعاني من غارات متكررة لطيران تحالف واشنطن، دون التمييز بين الإرهابيين وبين المدنيين الذين يفرون كلما سنحت لهم الفرصة من الإرهاب الذي يعانون منه في مناطق سيطرة "الدواعش".

في الوقت ذاته، لفتت المصادر الأهلية إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع نتيجة الحالات الحرجة لبعض الجرحى الذين أصيبوا نتيجة العدوان.

وبتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، اعتدت طائرات "التحالف الدولي" على سيارات تقل مدنيين فارين من مناطق انتشار إرهابيي "داعش" في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وجاء الاستهداف المذكور للمدنيين في قرية الباغوز بعد ثلاثة أيام أيضا على ارتكابه مجزرة قتل فيها 20 مدنيا بينهم أطفال ونساء بعد استهدافه عشرات العائلات خلال محاولتها الفرار من مناطق انتشار إرهابيي "داعش" في قرية الباغوز فوقاني.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعي بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف منذ تشكله خارج مجلس الأمن في آب/ أغسطس 2014 السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية كما تسبب هذا التحالف بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل.

وتطالب سوريا في كل مناسبة عبر رسائل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف مجازر "التحالف الأمريكي" بحق السوريين وإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه المجازر التي أودت بحياة آلاف المدنيين السوريين منذ تشكيل "التحالف" خارج إطار مجلس الأمن في آب/ أغسطس 2014.