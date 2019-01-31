في المجال النفطي... مصر تستعد لاستقبال استثمارات بالمليارات

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، قال الملا إن مصر تستهدف تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز.

وأعلن الملا أن مصر بدأت في إدارة "حوار استراتيجي" في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي، بجانب توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

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وتستهدف مصر، وفقا للملا، استعادة دورها الريادي بالمنطقة والعالم، وتوفير فرص عمل جديدة وتوفير النقد الأجنبي، والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية، وجذب الاستثمارات.

واستعرض الملا جهود الدولة لإصلاح سوق الغاز، والتي تمثلت في إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لهذا الغرض، بهدف تحديد تعريفة استخدام الشبكة، ومنح التراخيص للموردين والمستهلكين المؤهلين، بما يضمن فتح السوق بنزاهة وشفافية أمام جميع الأطراف.

وتطرق الملا إلى مشروعات زيادة السعة التخزينية لدعم المركز الإقليمي لمصر، ومن أهمها إنشاء رصيف بالعين السخنة، بطول 2500 متر، ويضم ثلاثة مراس بحرية، لاستقبال سفن النقل ذات السعات التخزينية الأكبر من مليون برميل، كذلك تطوير ميناءي الحمرا، وسيدي كرير، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت ستنتهى خلال مارس/أذار المقبل.