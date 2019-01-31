البشير يعلن فتح حدود بلاده مع إريتريا

وقال البشير:"نرسل تحية لدول الجوار وخاصة إريتريا، رئيسا وحكومة وشعبا، ونعلن فتح الحدود مع إريتريا لأنهم أهلنا وإخواننا وحالنا وحالهم واحد".

وأضاف الرئيس السوداني "قد تفرقنا السياسة ولكن الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا، وزاد لأنها علاقة تاريخ وجغرافيا وعلاقة دم".

وأغلقت الحدود السودانية مع إريتريا منذ عام تقريبا، بعد تقارير عن وصول حشود عسكرية من إقليم دارفور على الحدود الإريترية.

وكانت دولة إريتريا قد اتهمت جارتيها السودان وإثيوبيا بالتخطيط لدعم المعارضة الإريترية بتمويل قطري، وفق بيان لوزارة الإعلام الإريترية.

وأبدت وزارة الخارجية السودانية أسفها لاستمرار الحكومة الإريترية في إطلاق اتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مشددة على التزام حكومة السودان التام بنهجها الثابت في تبني سياسة مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفقا لوكالة السودان للأنباء.