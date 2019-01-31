مقاتلات تركية تستهدف مواقع " بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة / سليمان تونج / الخليج 365
استهدفت مقاتلات تركية، ملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمال العراق.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على حسابها في تويتر، أن مقاتلات تركية أغارت أمس على أهداف للمنظمة الإرهابية في منطقتي زاب ومتينا.
وذكرت الوزارة أن المقاتلات التركية استطاعت تدمير كافة النقاط المستهدفة.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.
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