ابها صدرت اليوم موافقة مدير عام التعليم بمنطقة عسير “ا / جلوي ال كركمان” على تكليف المفتش الاداري “ابراهيم محمد ال فرحان” بالعمل مساعداً لمدير ادارة المتابعة. صحيفة الخليج الاللكترونية تتقدم بخالص التهاني للاستاذ ابراهيم وتتمنى له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد .

كانت هذه تفاصيل خبر “ابراهيم ال فرحان” مساعداً لمدير المتابعة بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.