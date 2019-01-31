صحيفة الخليج الإلكترونية في طفولتي الجميلة كان

لدي دمية صغيرة..

كنتُ أُسرح لها شعرها

وأغير لها ملابسها وأطعمها وأنومها..

وكنتُ أنظر إليها وكأنها طفلةً لي..

وعندما كبرت في السن أدركت

حينها ما معنى كلمة الطفولة

وكانت شيئا جميلا حقاً

لذلك على كل طفل وطفلة بالإستمتاع بُكل لحظة

في طفولتهم لانها حتماً ذاهبة

والأن أنا في سن السادسة والعشرين

والحمدالله الذي رزقني بطفلتين

ولم أعد تلك الطفلة التي تلعب مع دميتها،

بل الأن إمرأة تربي لها طفلتين

وهكذا تدور الحياه. بقلم

سارة عبدالهادي السبيعي

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