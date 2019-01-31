شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي تنظم المهرجان الأول لتوثيق العلاقة بين الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ينعقد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول في القاهرة خلال الفترة 5 إلى 9 فبراير 2019, بمشاركة فاعلة من دولة المقر المملكة العربية السعودية.

ويأتي إطلاق المهرجان في إطار سعي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدؤوب لتوثيق العلاقة بين شعوب العالم الإسلامي من خلال فعاليات يحضر فيها الفكر والسياسة والثقافة والفلكلور.

وعبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن عميق شكره لحكومة المملكة لدعمها الأمانة العامة للمنظمة ومختلف أنشطتها,مثمناً الرعاية التي تحظى بها المنظمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشارك بمعرض يبرز مراحل تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، كما سيشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمعرض وندوة لإبراز جهود المركز الإنسانية الإقليمية والدولية في المجالين الإغاثي والإنساني .