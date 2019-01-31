شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن لـ«المرور»: أخذت مخالفة في مكة وأنا ساكن بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تقدم مواطن بشكوى للإدارة العامة للمرور بسبب احتساب مخالفة مرورية عليه في منطقة مكة المكرمة، رغم أنه يسكن في “الرياض” ولم يقم بزيارة “مكة” منذ 5 سنوات على حد قوله.

وقال الموطن في الشكوى التي تقدم بها عبر الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: (أخذت مخالفة في مكة وأنا ساكن في الرياض قبل شوي!).

ورد حساب المرور على المواطن بقوله: (وعليكم السلام، تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكراً لتواصلك).

من جهته قدم صاحب الشكوى ملاحظة على هذا الرد، حيث أكد أن على مرتكب الخطأ هو من يقوم بتصحيحه، وليس هو من وقع عليه المخالفة دون وجه حق، على حد تعبيره.