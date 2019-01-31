شكرا لقرائتكم خبر عن إليك خطوات «إعدام» خدمة «جوجل بلس» الفاشلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت جوجل الأربعاء عن المراحل التي ستتبعها لإغلاق خدمتها للتواصل “جوجل بلس”، والبداية ستكون بعد أيام قليلة.

بداية من يوم 4 فبراير المقبل لن يتمكن أي مستخدم من إنشاء أي صفحات أو مناسبات أو حسابات شخصية جديدة على الشبكة الاجتماعية، كما ستبدأ في نفس اليوم عملية حذف التعليقات من مصادر مختلفة، وهي العملية التي ستتواصل حتى يوم 2 أبريل.

بحلول يوم 2 أبريل ستقوم جوجل بحذف جميع المواد الخاصة بمستخدمي “جوجل بلس” وهو ما يتضمن الصور والفيديوهات الموجودة على الصفحات أو الألبومات، وغيرها من البيانات.

ولدواعٍ قانونية سيتم الإبقاء فقط على بعض المواد المرتبطة ببعض القضايا، وفقا لما أعلنته صفحة الدعم الخاصة بخدمة “جوجل بلس”.

جوجل وفرت للمستخدمين دليلا تفصيليا يشرح لهم كيفية إنشاء أرشيف خاص بهم للحصول على بياناتهم والمواد الخاصة بهم قبل حذفها، كما أوضحت أن الصور والفيديوهات التي سيتم تخزينها على خدمة “جوجل فوتوز” لن يتم حذفها.

وإذا ما كان المستخدم قد استعمل بيانات الدخول لحسابه على “جوجل بلس” للاشتراك في خدمات ومواقع أخرى فإن هذه الاشتراكات ستتوقف أيضا، مع إمكانية استعمال بيانات الدخول لحسابه على غوغل بدلا من تلك الخاصة بـ “جوجل بلس”.

يشار إلى أن جوجل كانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي نيتها إغلاق خدمة “جوجل بلس” بعد اكتشاف ثغرات أمنية في الشبكة تهدد خصوصية بيانات المستخدمين، في ظل عدم قدرة الشبكة تحقيق نجاح في عالم وسائل التواصل الاجتماعي والذي تسيطر عليه خدمات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام.