سجل الفائزين بـ #كأس_آسيا لكرة القدم

الخليج - رويترز فيما يلي سجل الفائزين بلقب كأس آسيا لكرة القدم، قبل إقامة المباراة النهائية للبطولة بين اليابان وقطر في إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بالإمارات غداً الجمعة. 2015: أستراليا

2011: اليابان

2007: العراق

2004: اليابان

2000: اليابان

1996: السعودية

1992: اليابان

1988: السعودية

1984: السعودية

1980: الكويت

1976: إيران

1972: إيران

1968: إيران

1964: إسرائيل

1960: كوريا الجنوبية

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