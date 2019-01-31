- 1/2
- 2/2
الإمارات
يسدل الستار غداً الجمعة على فعاليات النسخة 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات، بمواجهة مثيرة بين منتخبين أحدهما اعتاد بلوغ المباريات النهائية للبطولة، والآخر فجر المفاجأة الكبيرة وشق طريقه إلى النهائي للمرة الأولى.
وتلتقي اليابان مع قطر غداً للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاتهما ببطولات كأس آسيا، وكان اللقاء الأول بين الفريقين انتهى بفوز قطر، بينما حقق “الساموراي” فوزاً واحداً، وتعادل الفريقان في مباراتين.
ومن بين المباريات الأربع السابقة، كانت هناك مواجهة واحدة فقط في الأدوار الإقصائية، حيث قلب الساموراي تأخره مرتين إلى فوز ثمين 3-2 في دور ربع النهائي بنسخة 2011 التي استضافتها قطر، ليكمل “الساموراي” طريقه نحو منصة التتويج باللقب.
وبغض النظر عمن يستطيع منهما الفوز باللقب، فإن المباراة تأتي قبل نحو 5 أشهر على مشاركة الفريقين في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقررة بالبرازيل.
كانت هذه تفاصيل خبر #اليابان و #قطر في النهائي المثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.