اليابان و #قطر في النهائي المثير

الإمارات

يسدل الستار غداً الجمعة على فعاليات النسخة 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات، بمواجهة مثيرة بين منتخبين أحدهما اعتاد بلوغ المباريات النهائية للبطولة، والآخر فجر المفاجأة الكبيرة وشق طريقه إلى النهائي للمرة الأولى.



وتلتقي اليابان مع قطر غداً للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاتهما ببطولات كأس آسيا، وكان اللقاء الأول بين الفريقين انتهى بفوز قطر، بينما حقق “الساموراي” فوزاً واحداً، وتعادل الفريقان في مباراتين.

ومن بين المباريات الأربع السابقة، كانت هناك مواجهة واحدة فقط في الأدوار الإقصائية، حيث قلب الساموراي تأخره مرتين إلى فوز ثمين 3-2 في دور ربع النهائي بنسخة 2011 التي استضافتها قطر، ليكمل “الساموراي” طريقه نحو منصة التتويج باللقب.

وبغض النظر عمن يستطيع منهما الفوز باللقب، فإن المباراة تأتي قبل نحو 5 أشهر على مشاركة الفريقين في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقررة بالبرازيل.