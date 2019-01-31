طريق #اليابان لنهائي #كأس_آسيا2019

الخليج - د ب أ

فيما يلي مشوار وصول اليابان إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، حيث ستواجه قطر في إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، غداً الجمعة.

* دور المجموعات:

– في 9 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان (3-2) على تركمانستان بفضل ثنائية يويا أوساكو، وهدف من ريتسو دوان.

– في 13 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان (1-صفر) على سلطنة عُمان، بهدف من جينكي هاراغوتشي.

– في 17 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان (2-1) على أوزبكستان بهدفي يوشينوري موتو وتسوكاسا شيوتاني.

(تصدرت اليابان المجموعة 6 بـ9 نقاط من 3مباريات)

* دور 16:

– في 21 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان (1-0) على السعودية بهدف تاكيهيرو تومياسو.

* دور ربع النهائي:

– في 24 (يناير كانون الثاني)، فازت اليابان (1-0) على فيتنام بهدف ريتسو دوان.

* قبل النهائي:

– في 28 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان 3-0 على إيران، بفضل ثنائية من يويا أوساكو، وهدف من جينكي هاراغوتشي.