ألمانيا.. إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على #متفجرات بمبنى سكني

الخليج - واس

أجلت السلطات الألمانية 150 شخصًا في قرية إيجل، غربي ترير في ولاية راينلاند بالاتينات بعد العثور على مواد شديدة الانفجار في مبنى سكني.

وذكرت الشرطة الألمانية أن خبراء المتفجرات تخلصوا من تلك المواد فور نقل الأشخاص إلى مكان آمن، وتم تطويق بعض الشوارع، واعتقال شخص واحد فيما يتعلق بالحادث.