شكرا لقرائتكم خبر عن من «واي فاي» إلى «5G».. أدوات اتصال خارقة في طريقها إليك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

غيَّر الإنترنت اللاسلكي من حياة البشر ومكنهم من تنفيذ العديد من المهام سواء التواصل في الحياة الشخصية أو أداء مهام وظيفية، وتطور الإنترنت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية لتسريع التواصل بين الأشخاص، وتناولت “وول ستريت جورنال” في تقرير مستقبل هذه الأدوات.

وهناك مشكلة تتعلق بهذه الأداة، وهي العدد الهائل غير المسبوق للأجهزة التي تساعد المستخدمين على الاتصال بالإنترنت من جوالات إلى حواسب إلى ساعات ذكية ومستشعرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال العامين المقبلين، يتوقع خبراء تغيرات كبيرة في أدوات الاتصال اللاسلكي مثل ظهور جيل جديد من “واي فاي” يسمى “واي فاي 6″، و”بلوتوث 5” بالإضافة إلى شبكة الجيل الخامس “5G”..فهل يترقب العالم أدوات اتصال خارقة؟

“5G”

– تتسابق العديد من الدول على رأسها الولايات المتحدة والصين في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس “5G” التي يتوقع خبراء أن تحقق طفرة مذهلة في أدوات الاتصالات سواء الجوال أو الإنترنت فضلاً عن دعم تقنيات متطورة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

– بوجه عام، ستصبح شبكة الجيل الخامس بمثابة شبكة اتصالات خلوية ستحقق سرعة فائقة للإنترنت سواء للاستخدام المنزلي أو الشركات أو الجهات الحكومية وغير ذلك.

– تعتزم شركات الاتصالات تثبيت مكونات شبكة الجيل الخامس كي تعمل بكفاءة أعلى على أن تظهر أدوات وأشكال جديدة من الاتصالات والإنترنت مثل أجهزة بث الإنترنت اللاسلكي “راوتر” صغير في بعض الأماكن، وتدشين بنية تحتية خاصة بمثل هذه الشبكات وأجهزة “راديو” جديدة ذات موجات ترددية أقصر وموجات ملليمترية.

– تعني الأطوال الموجية القصيرة نقل المزيد من البيانات عبر مسافات أقصر، وتعد “5G” واعدة في نقل بيانات بسرعات هائلة عبر موجات قصيرة، وهو ما سيعني مثلا بث ألعاب بالواقع الافتراضي والاتصال بين السيارات ذاتية القيادة.

“واي فاي 6”

– بدلاً من محاولات زيادة سرعات “واي فاي” من الناحية النظرية، وهو أمر من المحتمل فشله، تحاول الشركات إنتاج أجهزة بث “واي فاي” جديدة، ومن بين تلك الأجهزة ما يعرف بـ”واي فاي 6″ ويسمى أيضاً “802.11ax”.

– من المتوقع أن يدعم هذا الجهاز اتصال التلفاز وأجهزة الألعاب “إكس بوكس” والجوال والثلاجات الذكية بالإنترنت بشكل أفضل.

– يمكن أن يصبح هذا الجهاز واقعاً في حياة البشر من خلال أداتين الأولى تسمى “Mu-MIMO” التي تتيح بثاً سلكياً، والثانية تسمى “OFDMA” التي تقسم القنوات إلى أجزاء عديدة تتيح التعامل وبث الإنترنت للعديد من الأجهزة.

– يُشار إلى أن هذه التقنيات لن تسهم فقط في تسريع تنزيل أفلام على موقع “نتفليكس”، بل أيضاً تسريع عمليات التراسل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وتحسين أداء الأجهزة الذكية في المنازل.

– عند إتاحة “واي فاي 6” في الأسواق حول العالم عام 2020 – بحسب التوقعات – يجب التكهن بأنه سيدعم عدداً من الأجهزة.

“بلوتوث 5”

– تركز خاصية “بلوتوث” على اتصال الأجهزة ببعضها البعض لمشاركة بيانات بحجم صغير أو توصيل الجوالات بسماعات.

– في الآونة الأخيرة، ظهرت أحاديث عن تطوير ما يسمى بـ”بلوتوث 5″ وهي خاصية توجد بالفعل في الكثير من الأجهزة مثل “ساعة آبل سيريس 4” والنسخ الحديثة من “آيفون” وجوالات “سامسونج” وغيرها.

– تتميز الخاصية المطورة “بلوتوث 5” بإمكانها نقل بيانات من وراء الجدران – بحيث يمكن إرسال واستقبال بيانات عبر أربعة حوائط.