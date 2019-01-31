شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح إجراءات إضافة مواليد خارج وداخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات اللازمة لإصدار إقامة للمولود الحديث، مشيرة إلى أن هناك إجراءات لإضافة المواليد خارج المملكة وأخرى داخل المملكة.
وأوضحت مديرية الجوازات – عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت – أن هناك 9 إجراءات لإضافة المواليد خارج المملكة، و4 إجراءات لإضافة المواليد داخل المملكة.
أما إجراءات إضافة مواليد خارج المملكة، فهي: أولاً: تسديد رسوم تأشيرة الدخول بقيمة 2000 ريال عبر نظام سداد الآلي، وثانياً: تأمين طبي، وثالثاً: تعبئة نموذج الطلب باسم الطفل + صورتان (4×6).
ورابعاً: أن الإضافة تتم خلال 3 أشهر حسب ختم الدخول، وخامساً: في حالة عدم الإضافة بعد 3 أشهر يغرم بموجب المادة 55 من نظام الإقامة، وسادساً: أن يكون المولود داخل المملكة أثناء الإضافة، وسابعاً: أن يكون للمولود جواز مستقل، وثامناً: أن يكون الأبوان مقيمين في المملكة، وتاسعاً: أن تكون الزوجة على كفالة الزوج.
وحول إجراءات إضافة مواليد داخل المملكة، فأوضحت أن الإجراءات هي: أولاً: استخراج جواز سفر مستقل للمولود لدى السفارة، ثانياً: إحضار شهادة ميلاده وصورة منها، ثالثاً: تعبئة أنموذج الطلب باسم الطفل + صورتان (4×6)، ورابعاً: في حالة عدم الإضافة بعد سنة من تاريخ الولادة يغرم بموجب المادة 61 من نظام الإقامة بقيمة 1000 ريال، ويتم السداد عبر نظام سداد الآلي.
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