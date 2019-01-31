- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بشركة وتغريمها 5 ملايين ريال.. حاولت التحكم بـ«أسعار الأرز» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهَّرت الهيئة العامة للمنافسة بشركة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز، وغرمتها مبلغ 5 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة.
وأوضحت الهيئة أن الشركة خالفت النظام بالاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز، مبينة أنه تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
وتضمن الحكم التشهير بالشركة بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتها، وذلك بموجب نظام المنافسة.
كانت هذه تفاصيل خبر التشهير بشركة وتغريمها 5 ملايين ريال.. حاولت التحكم بـ«أسعار الأرز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.