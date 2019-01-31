شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بشركة وتغريمها 5 ملايين ريال.. حاولت التحكم بـ«أسعار الأرز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهَّرت الهيئة العامة للمنافسة بشركة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز، وغرمتها مبلغ 5 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة.

وأوضحت الهيئة أن الشركة خالفت النظام بالاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز، مبينة أنه تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.

وتضمن الحكم التشهير بالشركة بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتها، وذلك بموجب نظام المنافسة.