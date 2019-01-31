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© REUTERS / Denis Balibouse
وتعرض موكب باتريك كاميرت، في 17 يناير/كانون الثاني، إلى إطلاق نار أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي الوفد الحكومي في اللجنة، وتبادلت الحكومة و"أنصار الله" الاتهامات بالوقوف وراءه.
وقاد الجنرال لوليسغارد، البعثة الأممية في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يصبح الممثّل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تختار لوليسغارد خلفا لكاميرت في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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