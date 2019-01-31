السعودي العاطل يقضي عاما في البحث عن عمل

وقال مسح حديث إن أكثر من نصف العاطلين عن العمل، وبنسبة 54 % يستغرقون عاما أو أكثر في البحث عن عمل، حسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وزادت نسبة الإناث في طول مدة البحث عن عمل "حيث إن 56.6 % من الإناث و50.6 % من الذكور العاطلين عن عمل يحتاجون عاما وأكثر في البحث عن عمل، كما تفاوتت طريقة البحث عن عمل بين الذكور والإناث العاطلين".

وكشفت نشرة إحصائية حديثة حول سوق العمل أن "15.1 % من العاطلين يستغرقون على الأقل شهرين في البحث عن عمل، في حين يستغرق 17.2 % بين 3-5 شهور، و9.1 % بين 6-8 شهور، و4.7 % بين 9-11 شهرا، في حين كانت أعلى نسبة للعاطلين الذين استغرقوا 12 شهرا وأكثر في البحث عن عمل وبنسبة 53.9 %".