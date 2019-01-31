واشنطن تتعهد بمواصلة حماية "الأكراد والمسيحيين" شمالي سوريا

واشنطن / هاكان جوبور / الخليج 365
تعهد البيت الأبيض بتوفير الحماية للأكراد والمسيحيين في الشمال السوري، بعد انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في برنامج بُث على شبكة "سي بي إن".
وقالت ساندرز في هذا السياق: "الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على حماية الأكراد والمسيحيين في الشمال السوري من أي ضرر، حتى بعد انسحاب قواتنا من تلك المناطق".
وأضافت ساندرز أن بلادها على تواصل مع السلطات التركية في هذا الشأن.
وفي سياق منفصل، ولدى تقييمها لرئاسة دونالد ترامب، قالت ساندرز، إن "الإله هو الذي اختار ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عام 2016".
وأردفت قائلة: "الإله اختار لكل شخص دورا، وأراد لترامب أن يكون رئيسا للولايات المتحدة، وهذا هو سبب وجود ترامب حاليا في البيت الأبيض".
وأشارت متحدثة البيت الأبيض، إلى أن ترامب دعم خلال فترة حكمه، اهتمامات الشريحة المتدينة في البلاد، وأن لديه انجازات كثيرة في هذا الشأن.
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