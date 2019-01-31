فيسبوك تسجل زيادة 61% في أرباحها للربع الأخير

صحيفة الخليج الالكترونية

سجلت شركة فيسبوك العملاقة للتواصل الاجتماعي ، الأربعاء، نتائج مالية قوية في ربعها المالي الأخير والعام المالي ككل، بالرغم من الشكوك التي أثيرت حول ممارسات الخصوصية للشركة.وارتفع صافي الدخل بنسبة 61% إلى 8ر6 مليار دولار مقارنة بالربع المالي نفسه من عام 2017، وارتفعت الإيرادات بنسبة 30% إلى 9ر16 مليار دولار،

حسبما أفادت الشركة في بيان صحفي. وبلغ عدد المستخدمين النشطين بشكل يومي لموقع التواصل الاجتماعي 52ر1 مليار شخص بزيادة نسبتها 9% مقارنة بعام 2017، وأشارت الشركة إلى أن نحو 7ر2 مليار شخص يستخدمون واحدة من خدماتها التي تشمل فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر، كل شهر، مقارنة بـ 6ر2 مليار شخص العام الماضي.

وذكرت أن أكثر من ملياري شخص يستخدمون خدمة واحدة على الأقل من خدماتها بشكل يومي في المتوسط.

وقال مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي: “لا يزال مجتمعنا وأعمالنا يشهدان نموا”.وأعلنت الشركة أنها بنهاية 2018، قامت بتوظيف أكثر من 35500شخص، بزيادة قدرها 42%.