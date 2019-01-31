غرق 38 مهاجرا قبالة #جيبوتي إثر انقلاب قاربين

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 100 مهاجر فقدوا على ما يبدو في حين تأكد غرق 38 آخرين قبالة ساحل جيبوتي بعد انقلاب قاربين، وقالت مديرة مهمة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي لاليني فيراسامي إن القاربين، اللذين كانا مكدسين بمهاجرين معظمهم من إثيوبيا، أبحرا وسط أمواج عاتية وإنهما انقلبا بعد مغادرة جيبوتي بفترة وجيزة.

وأضافت أن خفر السواحل في جيبوتي يواصلون البحث عن ناجين، مشيرة إلى أنه بخلاف تقدير المنظمة التقريبي ليس معروفا بالتحديد عدد المهاجرين المفقودين، ويبحر عدة آلاف من المهاجرين سنويا من منطقة القرن الأفريقي باستخدام قوارب تنطلق من جيبوتي على أمل العبور إلى شبه الجزيرة العربية بحثا عن عمل.